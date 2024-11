Kroonprins Haakon: we proberen voor elkaar te zorgen

Kroonprins Haakon van Noorwegen heeft voor het eerst in anderhalve maand weer in het openbaar commentaar gegeven op de mishandelingszaak rondom zijn stiefzoon Marius Borg Høiby. De Noorse troonopvolger snapt dat er bij de pers “veel vragen” zijn, maar zolang het onderzoek loopt wil hij er niet inhoudelijk op ingaan, zei hij donderdag volgens Noorse media in Oslo.

Wel haalde Haakon de recente speech van zijn vader koning Harald aan. De vorst zei vorige week tijdens een speech dat de familie “in zowel goede als moeilijke tijden” samen sterk probeert te staan. Hij verwees daarmee duidelijk naar de situatie rondom Høiby.

Volgens de kroonprins verkeerde de familie in een lastige situatie. “Het is zoals de koning zei: we proberen als gezin voor elkaar te zorgen. En daarnaast willen we graag ons werk doen”, aldus Haakon.

Høiby, de zoon van kroonprinses Mette-Marit uit een eerdere relatie, werd in augustus opgepakt op verdenking van mishandeling van zijn toenmalige partner. Daarna dienden nog twee exen aanklachten van mishandeling in. De koninklijke familie is tot dusver zeer terughoudend in de zaak.