Kroonprins Hamdan van Dubai beëdigd als minister van Defensie

Kroonprins Hamdan van Dubai is donderdag beëdigd als minister van Defensie van de Verenigde Arabische Emiraten (VAE). De royal lost met de aanstelling zijn vader af. Behalve als defensieminister gaat de 41-jarige Hamdan ook de post van vicepremier bekleden, meldt staatspersbureau WAM.

Sjeik Mohammed bin Rashid al-Maktoum, heerser van het emiraat Dubai en vicepresident van de kleine oliestaat, was bij de beëdigingsceremonie van zijn zoon. Hij kreeg de functie op zijn 22e in 1971, het jaar waarin de VAE hun onafhankelijkheid uitriepen.

De president van het land Mohammed bin Zayed al Nahyan installeerde donderdag, naast Hamdan, drie andere nieuwe ministers. Verder werd ook de huidige buitenlandminister Abdullah bin Zayed Al Nahyan aangewezen als vicepremier.

Met ruim 16,4 miljoen volgers op Instagram is Hamdan, ook wel Fazza genoemd, een van de bekendere gezichten uit de familie die het in het emiraat Dubai voor het zeggen heeft. Hamdan is er sinds 2008 kroonprins en treedt met zijn aanstelling dus in de voetsporen van zijn vader.