Kroonprins Hoessein deelt nieuwe babyfoto: mijn oogappel

De Jordaanse kroonprins Hoessein heeft voor de derde keer sinds de geboorte beeld gedeeld van zijn dochter Iman. Op Instagram plaatste de 30-jarige troonopvolger maandag een foto waarop hij te zien is in militair uniform en het kindje in zijn armen wiegt. Zijn eerste dochter, tevens het eerste kleinkind van koning Abdullah en koningin Rania, noemt hij in het bijschrijft “mijn oogappel”.

De foto zou in de ochtend zijn genomen, voor Hoessein naar zijn werk vertrok. “De mooiste ochtend voordat het werk begint”, schrijft hij erbij.

Hoessein en zijn echtgenote, de Saudische Rajwa Al-Saif, kregen hun dochter op 3 augustus. Het stel trouwde vorig jaar juni.