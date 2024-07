Laatste koninklijke trein naar Spoorwegmuseum in Utrecht

De laatste koninklijke trein arriveert vrijdag in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Het rijtuig komt aan het eind van de ochtend aan op station Maliebaan in het museum, waar NS-directeur Wouter Koolmees de trein overdraagt aan museumdirecteur Leontien Lems.

De koninklijke familie maakte in 2023 voor het laatst gebruik van de trein. Koning Willem-Alexander en koningin Máxima reisden ermee naar België voor een staatsbezoek aan de zuiderburen. Op 22 juni was de rit tussen Antwerpen en Den Haag de laatste officiële rit van het rijtuig.

Het treinstel gaat “met pensioen”, zoals de NS het noemt, omdat het vervoermiddel “aan het eind van haar levensduur” is. Tijdens het staatsbezoek aan België lichtte de koning het naderende einde van de trein toe. “Deze wagon kan niet meer aangehangen worden aan een moderne intercity, dus op een gegeven moment heeft de NS deze beslissing genomen”, zei de vorst voordat hij en zijn vrouw voor het laatst in de trein stapten. Het koningspaar zei dat zij voor treinreizen voortaan gebruik gaan maken van reguliere treinen.

De SR10, zoals de laatste koninklijke trein officieel heet, werd in 1993 in gebruik genomen. In het museum krijgt het rijtuig een plaatsje naast de andere koninklijke rijtuigen SR1, 8 en 9 en de koninklijke wachtkamer. Tijdens het Open Trein Festijn van 20 tot en met 22 september gaat de SR10 voor het eerst open voor publiek en is het rijtuig ook van binnen te bewonderen.