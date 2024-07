Laatste seizoen The Crown achttien keer genomineerd voor Emmy

The Crown is in september een grote kanshebber bij de uitreiking van de Emmy Awards. Hoewel er veel kritiek klonk op het laatste seizoen van de dramaserie over de regeerperiode van koningin Elizabeth, werd de serie achttien keer genomineerd voor de Amerikaanse televisieprijzen.

The Crown maakt onder meer kans op de prijs voor beste dramaserie. Dominic West, die de rol van de toenmalige prins Charles vertolkte in The Crown, werd voor het eerst in zijn carrière genomineerd voor een Emmy. Ook Imelda Staunton (Elizabeth), Elizabeth Debicki (prinses Diana), Lesley Manville (prinses Margaret) en Jonathan Pryce (prins Philip) maken kans op een prijs. Claire Foy is genomineerd voor haar gastrol als een jongere Elizabeth.

Het zesde en laatste seizoen van The Crown werd in twee delen uitgebracht. De laatste reeks van de Netflixserie kreeg weinig positieve kritieken, terwijl eerdere seizoenen wel veel positieve reacties kregen. De serie werd door de jaren heen 87 keer genomineerd voor een Emmy en wist er 21 te winnen.