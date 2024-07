Leonor en Sofía zien Spaanse waterpoloërs winnen op Spelen

De Spaanse prinsessen Leonor en Sofía hebben zondagochtend hun waterpoloënde landgenoten op de Olympische Spelen in Parijs zien winnen van Australië. In het Aquatics Centre in Saint-Denis won Spanje onder toeziend oog van de zussen met 9-5.

Het hof feliciteerde de waterpoloërs in een bericht op X met hun eerste overwinning. “Een goede start voor ons mannenwaterpoloteam.” Leonor en Sofía gingen aansluitend ook met de ploeg op de foto. Ook poseerden zij na de training met de olympische zwemploeg van Spanje.

Zaterdag hadden de dochters van koning Felipe en koningin Letizia een ontmoeting met tennissers Rafael Nadal en Carlos Alcaraz. Zij wonnen ‘s avonds in twee sets hun dubbelpartij tegen Argentinië. Ook daar zaten Leonor en Sofía op de tribune.