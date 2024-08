Leonor naar zee op eerste schooldag Militaire Marine Academie

Prinses Leonor heeft haar eerste dag op de Militaire Marine Academie in Pontevedra erop zitten. Het Spaanse hof deelt op Instagram foto’s van de activiteiten van de oudste dochter van koning Felipe en koningin Letizia.

De prinses van Asturië, zoals Leonors titel luidt, ontving vrijdagochtend samen met enkele klasgenoten het insigne dat overeenkomt met haar benoeming tot “voorname student”. Dit is een erkenning die bij aanvang van de opleiding wordt verleend aan studenten die in het voorgaande jaar aan bepaalde eisen hebben voldaan. Aansluitend nam Leonor deel aan de sportwedstrijd waarbij de Derde Brigade, waarvan zij deel uitmaakt, de winnaar werd. In de middag gingen de prinses en haar klasgenoten in het kader van hun training voor het eerst de zee op.

Op de foto’s op Instagram is onder meer te zien hoe Leonor en haar klasgenoten in uniform in het gelid staan en zich gereedmaken voor hun zeereis.