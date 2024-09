Letizia ontvangt vertegenwoordigers ALS-organisatie

Koningin Letizia van Spanje heeft maandag op het Zarzuelapaleis in Madrid vertegenwoordigers ontmoet van adELA, een non-profitorganisatie die zich inzet om mensen met amyotrofe laterale sclerose (ALS) te helpen.

AdELA werd in 1990 opgericht door een kleine groep vrienden, familieleden en verzorgers van ALS-patiënten. De organisatie heeft als doel om de levenskwaliteit te verbeteren van mensen die aan ALS of een andere motorneuronziekte lijden. In 2000 werd koningin Sofia benoemd tot erevoorzitter, maar inmiddels wordt die functie bekleed door Letizia.

ALS tast de zenuwcellen aan waardoor signalen van de hersenen de spieren niet meer kunnen bereiken. Patiënten verliezen geleidelijk aan alle spierfuncties en de ziekte leidt uiteindelijk tot de dood.