Letizia zit slotdebat van seminar over taal en journalistiek voor

De Spaanse koningin Letizia heeft dinsdag het slotdebat van het 17e Internationaal Seminar over Taal en Journalistiek voorgezeten. Dat deed de vrouw van koning Felipe in het Yuso-klooster in de regio La Rioja.

Het thema van het seminar was dit jaar ‘De taal van oorlogen: hoe verslag te doen van conflicten’. De bijeenkomst werd georganiseerd door de Spaanse non-profitorganisatie FundéuRAE en de gemeente San Millán de la Cogolla.

Bij de bijeenkomst waren journalisten, oorlogscorrespondenten en experts van de Spaanse taal aanwezig om te discussiëren over hoe nieuwe technologieën de taal in dit soort berichtgeving hebben veranderd. Ook kwam de invloed van oorlogsterminologie op andere gebieden, zoals gezondheid en sport, aan bod.