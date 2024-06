Luxemburgse premier Frieden steunt taakoverdracht groothertog

De Luxemburgse premier Luc Frieden geeft zijn “volledige steun” aan de aankomende taakoverdracht van groothertog Henri op zijn zoon, erfgroothertog Guillaume. De premier is ervan overtuigd dat de familie de transitie op “voorbeeldige wijze” zal uitvoeren, zei hij tegen de Luxemburgse zender RTL. Henri maakte zondag bekend zijn zoon in oktober te benoemen tot luitenant-vertegenwoordiger, een eerste stap in een uiteindelijke troonsafstand.

Het nieuws over de in gang gezette troonsafstand was zondag voor publiek en pers een verrassing. Aan RTL vertelde Frieden dat hij wel op de hoogte was. “We praten er al een tijdje over”, zei hij. Dat Henri het nieuws bekendmaakte op de nationale feestdag van Luxemburg, was ook voor Frieden een logische keuze “omdat de groothertog het symbool is van onze natie.” Hij noemde het besluit verder “normaal, maar toch historisch” voor de Luxemburgse monarchie.