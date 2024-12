Makers stripserie over prins Bernhard zoeken geld voor doorstart

Tekenaar Eric Varekamp en schrijver Mick Peet willen na twaalf jaar doorgaan met Agent Orange, de satirische stripserie over het leven van prins Bernhard. Er zijn tussen 2004 en 2012 vijf delen verschenen, waarin de jonge jaren van de prins, zijn huwelijk met Juliana en de oorlogsjaren zijn belicht.

De makers willen het komende jaar het zesde deel produceren, Operatie Juliana, dat de jaren na de oorlog belicht. Op de website Agentorange.nl zijn zij een crowdfunding gestart om geld in te zamelen voor het “bijzonder arbeidsintensieve proces”.

Er zijn verschillende opties. Wie 800 euro of meer doneert, krijgt een figuratierol in de strip. De gever mag zelf meedenken over het personage, laat uitgever René van Praag desgevraagd weten. “Maar het is niet mogelijk om te betalen om iemand waar je een bloedhekel aan hebt bijvoorbeeld als SS’er te laten afbeelden”, beklemtoont Van Praag.