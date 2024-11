Margrethe voor het eerst sinds ziekteverlof weer aan het werk

De Deense koningin Margrethe is dinsdagmiddag weer aan het werk gegaan. De vorstin reikte op paleis Christiansborg de Ebbe Munck-prijs uit. Volgens Deense media, waaronder Billed Bladet, was het de eerste keer sinds haar ziekteverlof dat Margrethe weer aan het werk ging.

De 84-jarige Margrethe werd in september opgenomen in het ziekenhuis nadat ze van de trap was gevallen op paleis Fredensborg. Ze kon een dag later al naar huis en ging met ziekteverlof omdat ze een blessure aan haar nek en linkerhand had opgelopen. Haar agenda werd daarna leeggehaald. Toen de IJslandse president een bezoek bracht aan Denemarken, was Margrethe er ondanks haar ziekteverlof bij.

De Ebbe Munck-prijs werd in 1975 in het leven geroepen en wordt toegekend aan mensen die zich hebben onderscheiden in gebieden die van speciaal belang waren voor de journalist Ebbe Munck, aldus het Deense hof. Dit jaar ging de prijs naar Eurocommissaris Margrethe Vestager.