Marius Borg Høiby na politieverhoor in Italië voor vakantie

Marius Borg Høiby, de oudste zoon van de Noorse kroonprinses Mette-Marit, is momenteel in de Italiaanse stad Pisa op vakantie. Dat schrijft de Noorse krant Dagbladet. Een verslaggever van de krant sprak de 27-jarige Høiby daar in een bar.

In dat korte gesprek vertelde Høiby dat hij enkel in Pisa is om vakantie te vieren. Op overige vragen van de krant wilde Høiby niet reageren, schrijft Dagbladet. Een verdere mogelijkheid tot vragen stellen was er niet, aldus de krant.

Høiby is dinsdagavond gehoord door de Noorse politie. Hij wordt verdacht van mishandeling, vernieling en bedreiging nadat hij begin augustus was gearresteerd na een geweldsincident. Het verhoor zou nog niet zijn afgerond. Wanneer een vervolg plaatsvindt, is niet bekend.

Kroonprinses Mette-Marit, kroonprins Haakon en hun kinderen zijn aanwezig bij festiviteiten rond het huwelijk van prinses Märtha Louise en haar partner Durek Verrett. Zij geven elkaar zaterdag het jawoord in de plaats Geiranger.