Marius Borg Høiby voor het eerst verhoord over geweldsincident

Marius Borg Høiby, de oudste zoon van de Noorse kroonprinses Mette-Marit, is dinsdagavond voor het eerst verhoord over het geweldsincident waarvan hij wordt beschuldigd. Dat schrijft de Noorse omroep NRK.

Høiby zou aanvankelijk vorige week al verhoord worden, maar dat werd uitgesteld omdat zijn advocaat verhinderd was. Het verhoor vond nu dus dinsdagavond plaats. De politie geeft verder geen commentaar. De advocaat van Høiby liet weten dat het verhoor nog niet klaar is. Nieuwe verhoren vinden plaats als het alle partijen uitkomt, zegt de advocaat tegen NRK.

De 27-jarige Høiby werd begin augustus gearresteerd na een geweldsincident. Hij bekende later dat hij gewelddadig is geweest tegen zijn vriendin. Høiby wordt niet alleen verdacht van mishandeling, maar ook van vernieling en bedreiging. In de zaak tegen Høiby zijn ook twee van zijn ex-vriendinnen verhoord.