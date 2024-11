Marius Høiby vrijgelaten door Noorse politie

Marius Høiby (27) is vrijgelaten. Dat meldt de Noorse politie op haar website. “Op dit moment zien we geen gevaar meer voor het belemmeren van het onderzoek”, staat er op de website. Noorse dagbladen als VG en Aftenposten meldden eerder deze week dat Høiby volgens de politie digitaal bewijsmateriaal heeft verwijderd in de zaken waarin hij verdacht wordt.

De zoon van kroonprinses Mette-Marit zat een week in hechtenis nadat hij op 18 november was gearresteerd. Hij wordt verdacht van seksueel misbruik van twee vrouwen die niet in staat waren zich te verzetten. De Noorse politie heeft spullen in beslag genomen en een aantal getuigenverhoren afgenomen.

“De verdachte heeft een contactverbod gekregen en de politie zet het onderzoek voort met de nodige prioriteit en voldoende middelen”, aldus de politie. Høiby werd eerder al beschuldigd van meerdere gevallen van psychische en fysieke mishandeling.