Märtha Louise bedankt ontwerpster van ‘droomjurk’ voor bruiloft

Märtha Louise heeft op Instagram de ontwerpster van haar trouwjurk uitvoerig bedankt. De Noorse prinses, die eind augustus trouwde met de Amerikaan Durek Verrett, doet dat aan de hand van een serie foto’s die ze plaatste.

“Bedankt Tina Steffenakk Hermansen voor het maken van deze prachtige trouwjurk”, schrijft Märtha Louise. “De jurk is gemaakt met liefde, intensiteit, creativiteit en passie voor elk nieuw idee dat we bedachten. Jij en je team hebben geweldig werk geleverd bij het maken van mijn droomjurk. Jullie hebben allemaal onophoudelijk, zonder aarzeling en met een lach op jullie gezicht gewerkt, altijd positief en gretig om verbeteringen aan te brengen. Jullie hebben mijn grote dag zo speciaal gemaakt voor mij, door me zo goed te laten voelen in deze ongelofelijk mooie jurk. Het was een zegen om met jullie te werken. Vanuit de grond van mijn hart BEDANKT.”

De dochter van koning Harald en koningin Sonja van Noorwegen vierde haar bruiloft eind augustus verspreid over drie dagen. Het feest begon in Ålesund en eindigde met een ceremonie in Geiranger.