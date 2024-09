Mary geeft gezondheidsupdate over schoonmoeder Margrethe

De Deense koningin Mary heeft een update gegeven over de toestand van haar schoonmoeder koningin Margrethe. De 84-jarige Margrethe werd vorige week in het ziekenhuis opgenomen nadat ze was gevallen. Ze liep daarbij onder meer een breuk in haar linkerhand op.

“Gezien de omstandigheden gaat het heel goed met haar. Ik heb haar al een paar keer kunnen bezoeken sinds ze thuis is”, vertelde Mary maandag rond een bezoek aan een conferentie voor verpleegkundigen in Kopenhagen. Mary zei ook dat de moeder van haar man koning Frederik erin slaagt de moed erin te houden.

Het Deense hof meldde vrijdag dat Margrethe uit het ziekenhuis is ontslagen, maar nog voor een langere periode moet revalideren. Voorlopig zijn al haar officiële afspraken afgezegd.