Máxima benadrukt belang financieel welzijn van jongeren

Koningin Máxima heeft dinsdag een bezoek gebracht aan omnisportvereniging Kampong in Utrecht, waar een actiebijeenkomst van de Nationale Coalitie Financiële Gezondheid (NCFG) plaatsvond. Dat is een samenwerkingsverband van ruim vijftig bedrijven en overheidsorganisaties die zich inzetten voor de financiële gezondheid van hun werknemers en klanten. Máxima benadrukte aan het einde van de bijeenkomst het belang van financieel welzijn van jongeren.

De NCFG heeft als doel het aantal huishoudens dat financieel kwetsbaar is of financiële problemen heeft met 50 procent te verminderen in 2030. De bijeenkomst vond plaats bij Kampong omdat het met 6500 leden de grootste omnisportvereniging van Nederland is. Onder de leden zijn ook mensen met financiële zorgen.

De koningin deed een oproep aan vertegenwoordigers van aanwezige bedrijven om jongeren met een instabiel inkomen extra aandacht te geven. Dit omdat financiële schulden volgens haar “stress, minder productiviteit en gezondheidsproblemen veroorzaken”. De koningin sprak de hoop uit dat ook de politiek dat onderwerp omarmt. Daarbij stipte ze kort aan dat haar man, koning Willem-Alexander, eerder dinsdag het nieuwe kabinet beëdigd heeft.

Niemand Buitenspel

Tijdens de bijeenkomst ging het ook over het opgezette project Niemand Buitenspel. Daarmee hebben de KNVB en ING het doel om leden van sportverenigingen met geldzorgen te helpen. Daarbij zijn 825 voetbalverenigingen aangesloten. Niemand Buitenspel kijkt samen met ouders of zij in aanmerking komen voor financiële regelingen, zoals het betalen van de contributie. Het project is tot stand gekomen door samenwerkingen met de Voorzieningenwijzer, de Nederlandse Schuldhulproute en SchuldenlabNL. Máxima is erevoorzitter van SchuldenlabNL.

Ook Peter Jacobs, voorzitter van de NCFG en CEO van ING, sprak het aanwezige publiek, waaronder de koningin, toe. “Het verenigingsleven is natuurlijk een ongelofelijke manier om met mensen in contact te komen”, zei hij onder meer, waarmee hij het belang van project Niemand Buitenspel benadrukte. Jacobs besprak eveneens de voortgang die de NCFG heeft geboekt, met het doel van 2030 in gedachten. Dinsdag werd ook stilgestaan bij nieuwe partners van de NCFG. Onder meer de NS, Royal Schiphol Group, het ministerie van Defensie en Zeeman hebben zich aangesloten bij de coalitie.