Máxima bij Genietroepen voor deelname aan militaire oefening

Koningin Máxima is donderdagmiddag bij Defensiecomplex Fort Crèvecoeur in Den Bosch gearriveerd voor een bezoek aan het Regiment Genietroepen. Bij dit onderdeel van de Nederlandse krijgsmacht gaat zij meedoen aan twee oefeningen.

De genie biedt gevechtsondersteuning aan onder meer de landmacht. De ‘militaire bouwers’ zijn getraind in onder meer het vrijmaken van hindernissen en het bouwen van militaire infrastructuur, zoals bruggen en veren. De koningin zal bij de oefening in Den Bosch eerst meehelpen met een gebiedsverkenning, en daarna een bijdrage leveren aan het bouwen van een veer over water.

Tussen de werkzaamheden door spreekt de koningin met de zogenoemde genisten over hun werk, waarvoor zij in het buitenland op missie gaan, maar ook in Nederland worden ingezet bij bijvoorbeeld watersnood. Ook vertellen de militairen de koningin over hun ervaringen met het trainen van Oekraïense militairen.

Voor de gelegenheid is de koningin gekleed in het legergroene uniform met camouflageprint dat ook haar tijdelijke collega’s donderdag dragen. Ze werd bij aankomst grappend gecomplimenteerd met haar kledingkeuze door Commandant Landstrijdkrachten Jan Swillens.