Máxima bij muziek- en modelessen op school: ben beetje jaloers

Koningin Máxima heeft woensdagmiddag meegekeken met een aantal creatieve workshops op vmbo ‘t Venster in Arnhem. Een mooie kans voor leerlingen, vond Máxima, die het plezier benoemde dat de leerlingen hieraan beleefden. “Ik ben een beetje jaloers, dit had ik niet op mijn school.” De school zet in het kader van het programma Méér Kunst en Cultuur in School en Omgeving extra in op creatief aanbod tijdens en na school.

Leerlingen maken gretig gebruik van de workshops, vertelde de voormalige schooldirecteur Ramona Stael. Daardoor vinden ze elkaar op een positieve manier en is de sfeer enorm verbeterd op school. Niet alleen vmbo-leerlingen doen mee met de workshops, maar ook leerlingen van de internationale schakelklas. Dit zijn leerlingen die nog niet lang in Nederland zijn.

De koningin kreeg de kans om de jongeren aan het werk te zien tijdens de lessen, allereerst een workshop modeontwerpen. Een leerling liet een witte jurk zien die ze aan het maken was. “Mooi dat van stof iets kan komen dat je echt aan kunt doen”, vond Máxima, die haar vroeg wat ze leert in deze lessen. Het meisje vertelde dat ze niet in Nederland is opgegroeid. “De taal leren, nieuwe dingen leren.”

Ontspanning

Tijdens de tekenworkshop stelde de koningin wederom vragen over wat de lessen betekenden voor de leerlingen. Ze zorgen voor ontspanning, vertelde een jongen aan Máxima. Voor de meiden van de dansworkshop betekenden de lessen nieuwe, hechte vriendschappen en de kans om zich te ontwikkelen. “Niet iedereen kan dit betalen, dan is het leuk dat de school dit aanbiedt.”

Op de school wordt ook bingo gespeeld met ouderen van een zorginstelling uit de buurt, voor wie ook wordt gekookt in de schoolkeuken. Op het moment dat Máxima komt kijken, maakten de aanwezige leerlingen een traybake met paprika en courgette. De koningin benoemde de vele groente in de maaltijd en het feit dat goed werd samengewerkt. Dan vraagt Máxima of de meisjes thuis weleens meehelpen met koken. “Daar ben ik als moeder in geïnteresseerd natuurlijk.”

Eenmaal bij de muziekworkshop wordt door de leerlingen opgemerkt dat de lessen bijdragen aan het leren van de taal voor de jongeren die nog niet zo goed Nederlands spreken. De klas praat alleen Nederlands met elkaar, vult een docent aan, wat de koningin goed vindt. De middag wordt afgesloten met een rap over mentale veerkracht. Een van de leerlingen leek een beetje zenuwachtig, maar Máxima liet weten dat ze de rap heel mooi vond. “Mooie teksten en inspirerend voor anderen.”