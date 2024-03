Máxima naar Amsterdam voor lancering stagepact mbo-studenten

Koningin Máxima is dinsdag 9 april aanwezig bij de lancering van het Amsterdams Stagepact MBO in Capital C in Amsterdam. Dat meldt de Rijksvoorlichtingsdienst donderdag. Het stagepact onderstreept het belang van voldoende goede stages voor mbo-studenten en werkgevers.

Aan de hand van video’s, gemaakt door mbo-studenten, krijgt Máxima te zien waarom zij belangrijk zijn voor de stad en maatschappelijke transities op gebied van klimaat, zorg en woningbouw. Máxima gaat ook met de studenten in gesprek, net als met Sofyan Mbarki, wethouder Economische Zaken van Amsterdam. Ze bespreken de rol van stages in de carrières van studenten.

Met het stagepact streven de Amsterdamse mbo-instellingen, de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven en het bedrijfsleven ernaar dat elke mbo-student een passende stageplek vindt. Daarbij is het belangrijk dat ze goede begeleiding ontvangen van hun school en het stagebedrijf en dat ze een eerlijke vergoeding krijgen.