Cijfers leden koninklijk huis hoger in peiling Hart van Nederland

Bijna alle leden van het koninklijk huis hebben in de jaarlijkse peiling van het tv-programma Hart van Nederland een hoger rapportcijfer gekregen dan vorig jaar. Alleen koningin Máxima (7) en prinses Beatrix (6,8) zijn gelijk gebleven.

Koning Willem-Alexander en zijn dochters worden allemaal iets meer gewaardeerd dan eerder. De koning gaat van een 6,3 vorig jaar naar een 6,5 dit jaar. Van de prinsessen zijn prinses Amalia en prinses Alexia met allebei een 6,9 het populairst, al laat Alexia een grotere stijging zien. Amalia kreeg vorig jaar een 6,6 en Alexia een 6,3. De jongste zus, Ariane, krijgt van de panelleden een 6,6, waar dat vorig jaar nog een 6,2 was.

De overige leden van het koninklijk huis zitten qua waardering ook in de lift. Prinses Margriet krijgt een 6,3 (was 6,2), prinses Laurentien een 6,2 (was 6,0), Pieter van Vollenhoven een 6,2 (was 6,1) en prins Constantijn een 6,0 (was 5,7).