Máxima naar gemeente Arnhem voor bijeenkomst SchuldenlabNL

Koningin Máxima gaat op 10 oktober naar de gemeente Arnhem voor een bijeenkomst van SchuldenlabNL. De bijeenkomst gaat over de aanpak van schulden door de gemeente Arnhem en verschillende schuldhulpmethoden die ook bij andere gemeenten worden ingezet. De koningin spreekt daar ook met ervaringsdeskundigen en bestuurders.

Máxima is erevoorzitter van SchuldenlabNL, dat werd opgericht in 2018. De organisatie zet zich in voor de financiële gezondheid van Nederlanders. De koningin werkt ook wereldwijd aan financiële gezondheid als speciale pleitbezorger bij de Verenigde Naties voor inclusieve financiering voor ontwikkeling (UNSGSA).