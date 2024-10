Máxima opent nieuwe beeldentuin Stedelijk Museum Amsterdam

Koningin Máxima opent medio november de nieuwe beeldentuin van het Stedelijk Museum Amsterdam. Deze Don Quixote Sculpture Hall is onderdeel van het vernieuwde entreegebied van het museum en bestaat uit zestien werken van kunstenaars uit binnen- en buitenland.

Na de openingshandeling op donderdagavond 14 november krijgt de koningin een rondleiding door de beeldentuin. Samen met kunstenaars, verzamelaars en begunstigers is ze aansluitend aanwezig bij een diner ter gelegenheid van de opening, meldt de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD).

De inwoners van Amsterdam deden de beeldentuin aan het Stedelijk Museum cadeau ter gelegenheid van het 750-jarig bestaan van de stad, officieel volgend jaar. Er zijn zowel vroegmoderne als hedendaagse werken te zien uit de vaste collectie van het museum. Daarnaast zijn twee beelden in bruikleen gegeven, aldus de RVD. De tuin is vanaf zaterdag 16 november overdag vrij te bezoeken voor het publiek en is ‘s avonds van buitenaf te zien achter de glazen gevel aan het Museumplein.