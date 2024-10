Máxima ziet ‘geweldig voorbeeld’ bij muziekvereniging Klaaswaal

Koningin Máxima heeft tijdens haar bezoek aan Klaaswaal in Zuid-Holland een kijkje genomen bij de repetities van muziekvereniging NLS en harmonievereniging Prinses Juliana. Met veel plezier merkte ze dat er tussen de spelende leden veel jeugd zat.

Als erevoorzitter van stichting Méér Muziek in de Klas is de koningin al jaren betrokken bij muziek. De stichting zet zich voornamelijk in voor muziekonderwijs. Dat er in Klaaswaal veel kinderen meespelen vond Máxima dan ook “een geweldig voorbeeld”.

De leden gaven in een gesprek met de koningin wel aan dat het werven van met name jeugdleden steeds moeilijker wordt. Door verschillende nevenactiviteiten aan te bieden, hopen ze het voor kinderen toch leuk te houden. Dat gaat vooralsnog goed: een van hen noemde de muziekvereniging al “een tweede thuis”.