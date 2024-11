Media: politie heeft beelden van vermeende verkrachting Høiby

De politie in Noorwegen heeft op de telefoon van Marius Borg Høiby, de stiefzoon van kroonprins Haakon, beelden gevonden van de vermeende verkrachting waarvan hij wordt verdacht. Dat melden Noorse media woensdag.

Høiby’s advocaat Øyvind Bratlien stelt tegenover TV2 dat de beelden niets strafbaars laten zien. Ook uit ander bewijsmateriaal zou dat volgens hem blijken.

Høiby werd maandagavond opnieuw gearresteerd, deze keer in verband met de aanklacht van verkrachting. Hij zou iemand hebben verkracht “die bewusteloos was of zich om andere redenen niet kon verzetten”. Volgens Noorse media gaat het om seksueel contact zonder geslachtsgemeenschap.

Connectie

Het incident zou in maart van dit jaar hebben plaatsgevonden. Het slachtoffer is een vrouw van in de twintig, die geen relatie met hem heeft gehad. Ook is er geen connectie met andere slachtoffers.

De zoon van kroonprinses Mette-Marit werd in augustus al gearresteerd op verdenking van onder meer huiselijk geweld en bedreiging. Woensdagmiddag wordt duidelijk of zijn voorlopige hechtenis wordt verlengd.