Meghan heeft 1 miljoen volgers na terugkeer op Instagram

Hertogin Meghan heeft een miljoen volgers op Instagram bereikt. De vrouw van de Britse prins Harry keerde op nieuwjaarsdag terug op sociale media. Na ruim een etmaal stond de teller op een miljoen volgers.

Meghan had eerder al een eigen Instagramaccount en een succesvol lifestyleblog genaamd The Tig, maar die sloot ze kort na haar verloving met prins Harry in 2017 af. Tot dat moment had ze op de accounts ongeveer 3 miljoen volgers. Vanaf het moment dat de Amerikaanse officieel onderdeel werd van de Britse koninklijke familie, werd nieuws over het werk van haar en prins Harry gedeeld via de officiële accounts van het koningshuis. Toen Harry en Meghan in 2019 hun eigen account van het hof kregen, vergaarden ze in amper zes uur tijd al een miljoen volgers.

In haar eerste post op het nieuwe account deelde Meghan woensdag een kort filmpje waarin ze over het strand rent en “2025” in het zand schrijft. Donderdag deelde de hertogin van Sussex de trailer van haar nieuwe Netflixserie, die vanaf 15 januari te zien is.