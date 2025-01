Meghan keert op eerste dag van 2025 terug op Instagram

Meghan, de vrouw van de Britse prins Harry, is terug op Instagram. De voormalige actrice plaatste woensdag op de eerste dag van het nieuwe jaar een video waarin ze over het strand rent en “2025” in het zand schrijft.

Het nieuwe account van de hertogin van Sussex wordt gevolgd door enkele van haar bekende vrienden, zoals Chrissy Teigen en Serena Williams. Williams plaatste de video van Meghan ook door op haar eigen account. Ook Sylvie Meis en Kris Jenner behoren tot de eerste volgers van Meghan.

Voor Meghan zich in 2017 verloofde met prins Harry, had ze ongeveer 3 miljoen volgers op haar eigen account en dat van haar succesvolle lifestyleblog The Tig. Kort na de verloving sloot ze deze accounts af. Nieuws over het werk van Meghan en Harry werd sindsdien gedeeld via accounts van het Britse koninklijk huis. Het account Sussex Royal werd kort na hun terugtreden als werkende leden van het Britse koninklijk huis in 2020 niet meer bijgewerkt.