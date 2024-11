Meghan laat wortels achter voor rendieren van Kerstman

Een van de kersttradities van Meghan en haar gezin is het achterlaten van wortels voor de rendieren van de Kerstman. In een nieuw interview met tijdschrift Marie Claire sprak de hertogin van Sussex over haar liefde voor de feestdagen en het enthousiasme van haar kinderen Archie en Lilibet.

“In het begin denk je als moeder vooral hoe fijn het is dat de kinderen erbij zijn, want ze begrijpen nog niet alles wat er gebeurt”, legde ze uit. “Maar nu zijn we op een leeftijd gekomen dat ik elk jaar weer uitkijk om het door hun ogen te beleven.”

Meghans echtgenoot, prins Harry, sprak eerder over de familietradities rond Kerstmis, waaronder het openen van bepaalde cadeaus op kerstavond.

In zijn memoires Spare schreef hij ook over een keer dat het echtpaar een kerstboom ging uitzoeken met hun zoon Archie. “We kochten een van de grootste sparren die ze hadden. We namen hem mee naar huis en zetten hem in de woonkamer. Prachtig. We namen even afstand om hem te bewonderen en telden onze zegeningen. Nieuw huis. Gezonde zoon.”