Meghan uitgenodigd voor Suits-podcast

Hertogin van Sussex Meghan is uitgenodigd om aan te schuiven bij Sidebar, de podcast over de serie Suits van acteurs Sarah Rafferty en Patrick J. Adams. In een interview met Entertainment Weekly werd zondag aan Rafferty gevraagd of Meghan ook op de gastenlijst staat. “Iedereen is uitgenodigd en iedereen is zo positief”, aldus Rafferty.

De actrice heeft daarnaast contact met een van de regisseurs, Mike Smith, en met Rachael Harris, die de rol van Sheila Sazs speelde. “Rachael Harris had vanmorgen nog commentaar op onze Instagram Live, ik kan niet wachten tot Sheila Sazs wordt geïntroduceerd in de show.” Rafferty wil naast de acteurs ook mensen van achter de schermen spreken. “Iedereen is een verhalenverteller vanuit een andere hoek. Er zijn zoveel mensen nodig om een show te maken.”

Meghan speelde de rol van Rachel Zane in de gehele serie, die liep van 2011 tot 2019. De podcast, waarin Rafferty en Adams terugblikken op hun tijd tijdens het filmen van de serie, begon op 24 september. Onder anderen Gina Torres, die de rol van Jessica Pearson speelde, behoort bij de eerste gasten.