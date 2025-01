Mette-Marit bijna geraakt door bal bij WK-finale in Noorwegen

De Noorse kroonprinses Mette-Marit is zondagavond tijdens de WK-finale handbal in Fornebu bijna geraakt door een bal. Dat gebeurde na een redding van de Noorse doelman Torbjørn Bergerud, waarna de bal richting de prinses vloog die op de tribune zat te kijken.

“Ik had het op dat moment niet door. Het ziet er misschien een beetje gênant uit. Ik sta daar ook te juichen. Het lijkt alsof ik blij ben omdat ik haar geraakt heb. Dat was een beetje ongelukkig”, zei Bergerud na afloop tegen de Noorse tabloid Verdens Gang. Bergerud kreeg na afloop van de gewonnen finale uit handen van de prinses de prijs voor beste speler van de wedstrijd, maar toen wist hij nog niet dat hij haar kort daarvoor bijna had geraakt. “Dus als ik de kans krijg, moet ik mijn excuses aanbieden”, aldus de sportman tegen de tabloid.

Niet veel later heeft hij alsnog excuses kunnen maken aan de prinses, schrijft de tabloid. Al was dat eigenlijk niet nodig, zei de sporter. “Ze begreep niet goed waarom. Ze was gewoon opzij gegaan. Dus alles is in orde,” zei hij.

De handbalfinale werd gespeeld tegen Zweden. Voor Mette-Marit was het de tweede keer dit toernooi dat ze bij een wedstrijd van Noorwegen aanwezig was. Ook koning Harald en kroonprins Haakon zijn een keer komen kijken. “Het is bijzonder en speciaal. We zien hen niet elke dag. Dus dat was cool. Het zijn aardige mensen”, aldus Bergerud.