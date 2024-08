Mette-Marit van Noorwegen alsnog onderweg naar Parijs

Kroonprinses Mette-Marit van Noorwegen is vrijdag alsnog op het vliegtuig naar Parijs gestapt. De vrouw van kroonprins Haakon zou eigenlijk dinsdag met haar man reizen, maar besloot thuis te blijven nadat haar zoon Marius Borg Høiby met de politie in aanraking was gekomen.

Het paleis bevestigt tegenover TV2 dat Mette-Marit onderweg is. De kroonprinses hoopt de komende dagen nog delen van het oorspronkelijk geplande programma te kunnen volgen. Naar verwachting zit ze zaterdagmiddag op de tribune tijdens de olympische finale van de Noorse handbalsters tegen Frankrijk.

De 27-jarige Høiby kreeg Mette-Marit uit een eerdere relatie. Hij wordt verdacht van het mishandelen van een vrouw. Het slachtoffer zou bij het incident een hersenschudding hebben opgelopen.