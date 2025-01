Mindy Kaling onder de indruk van kookkunsten Meghan

Mindy Kaling is onder de indruk van de kookkunsten van hertogin Meghan. Twee maanden nadat ze haar derde kind had gekregen werd de actrice gebeld om mee te doen aan de nieuwe Netflix-serie van de vrouw van de Britse prins Harry, vertelt ze in een interview met E! News. “En toen stuurde ze me een berichtje van: ‘Wil je meedoen aan mijn show?’ En als je met Meghan afspreekt, weet je dat het eten goed is”, aldus Kaling.

“Het is gewoon fijn als iemand anders voor je kookt”, vervolgt Kaling. “Dus ik zei: ‘Ik kom wel naar Montecito, dan kun jij voor me koken en kunnen we in je tuin rondlopen.'”

Vorige week deelde Meghan een trailer van haar nieuwe serie, With Love, Meghan, op haar nieuwe Instagramaccount. In de video is te zien dat onder meer Kaling samen met Meghan in de keuken staat. De serie is te zien vanaf 15 januari.