Albert en Charlène met nichtje Camille Gottlieb bij gala Monaco

Prins Albert van Monaco en zijn vrouw prinses Charlène zijn zaterdag samen met hun nichtje Camille Gottlieb op het jaarlijkse gala van het Rode Kruis in de dwergstaat verschenen. Op foto’s poseert de prins in zijn witte smoking te midden van zijn vrouwelijke familieleden.

Het trio genoot tijdens de avond van onder meer een vuurwerkshow en een optreden van Robbie Williams, zo is te zien op het Instagram-account van Gottlieb. De 25-jarige Gottlieb is de dochter van prinses Stéphanie, een zus van Albert, en is een bekende influencer in Monaco. Ze zet zich voornamelijk in voor goede doelen.

Gottlieb verscheen zaterdag niet voor het eerst aan de arm van haar oom bij een officiële gelegenheid. In juni kwam ze ook mee naar de opening van het tv-festival van Monte Carlo en in januari was ze aanwezig bij de openingsceremonie van het Internationaal circusfestival van Monte Carlo. Ook vorig jaar kwam ze samen met Albert en Charlène naar het Rode Kruis Gala.