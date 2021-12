Albert en kinderen met kerst op bezoek bij herstellende Charlène

Prinses Charlène krijgt tijdens de kerstvakantie bezoek van haar twee kinderen en haar man prins Albert. Dat heeft het Monegaskische paleis donderdag laten weten in een verklaring. Charlène verblijft momenteel op een geheime locatie om te revalideren.

De prinses zit voor zover bekend nog steeds in een kliniek buiten Monaco. Vorige maand keerde ze na maanden vanuit haar geboorteland Zuid-Afrika terug naar haar gezin. In Zuid-Afrika moest ze meerdere keren geopereerd worden vanwege een keel-, neus- en oorinfectie. Bij thuiskomst in Monaco bleek dat ze zowel mentaal als fysiek oververmoeid was en daarom vertrok ze naar een kliniek om te herstellen.

In de verklaring stelt het paleis dat Charlène opknapt, maar dat het “nog een paar maanden kan duren voordat ze volledig hersteld is”.

Het verblijf van de 43-jarige prinses leidde tot speculaties over een mogelijke breuk tussen haar en Albert. De koninklijke familie ontkent dat de oververmoeidheid door huwelijksproblemen komt. Het zijn “verschillende factoren die privé zijn”, zei Albert daar eerder over. “Ze was overduidelijk fysiek en mentaal uitgeput. Ze voelde zich overweldigd en kon haar officiële taken, het dagelijkse leven en het gezinsleven niet aan.”