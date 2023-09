Albert van Monaco overhandigt trofee aan atleet Téo Andant

Prins Albert van Monaco heeft een trofee overhandigd aan atleet Téo Andant. De Franse sprinter en middellangeafstandssloper behaalde onlangs bij de wereldkampioenschappen atletiek in Boedapest een zilveren medaille op de 4×400 meter estafette. Andant is een atleet van atletiekvereniging AS Monaco.

Het Monegaskische hof blikt op Instagram terug op de uitreiking van de trofee. “Felicitaties aan Téo Andant voor zijn zilveren medaille op de Wereldkampioenschappen atletiek op de 4x400m estafette”, schrijft het koningshuis van de dwergstaat bij enkele foto’s van de prins en Andant.

Tijdens de bijeenkomst in het Lodewijk II-stadion in Monaco vertelde de voorzitter van de atletiekvereniging volgens de lokale krant Nice-Matin dat Monaco nog nooit een vice-wereldkampioen atletiek in hun midden heeft gehad.