Prins Albert en Charlene zien Leclerc vierde worden in Monaco

Prins Albert en prinses Charlene van Monaco hebben zondagmiddag hun opwachting gemaakt bij de Formule 1-race in het vorstendom. Voor aanvang van de race ontmoetten zij Ferrari-coureur Charles Leclerc, die een thuiswedstrijd reed.

Leclerc schudde de hand van Albert en kreeg van Charlene een kus op de wang. Een weerzien op het podium volgde niet. Tijdens de race zagen de prins en prinses Leclerc enigszins teleurstellend vierde worden, terwijl hij van poleposition was vertrokken. De overwinning ging naar Sergio Pérez, de teamgenoot van Max Verstappen bij Red Bull. Verstappen zelf eindigde als derde in zijn woonplaats, na een chaotische race die vanwege de regen een uur later begon dan de bedoeling was.

Albert en Charlene kwamen tijdens de prijsuitreiking weer in actie, verzegeld door hun kinderen prins Jacques en prinses Gabriella. Albert feliciteerde Pérez met zijn overwinning en even later overhandigde Charlene de winnaarstrofee aan de Mexicaanse coureur.

Zaterdag namen Albert en Charlene ook al een kijkje bij het circuit voor de kwalificaties van de race. Dat was de eerste keer sinds 2019 dat Charlene zich weer liet zien bij de Grote Prijs van Monaco.