Prins Albert is vrijdag vissen gaan kijken in Lissabon. De Monegaskische vorst genoot in de Portugese hoofdstad van het natuurschoon en verliet het Oceanário met een hoopvolle boodschap. “Er is nog tijd om de oceanen te redden”, aldus Albert.

“Dit is de beste tijd voor kansen, voor verandering. Er nog tijd voor verandering”, zei Albert volgens Portugese media tijdens zijn bezoek. De prins wil verschillende organisaties die vechten voor schonere zeeën en oceanen aan elkaar koppelen. Daarom trof Albert voordat hij naar het Oceanário ging de voorzitter van de Ocean Azul Foundation, een Portugese stichting die samenwerkt met die van Albert.

Albert prees het werk van de Ocean Azul Foundation. “Mijn stichting is bevoorrecht samen te mogen werken met jullie.” De prins heeft grootse toekomstplannen. Zo ziet hij grote economische veranderingen komen. “Ik ben ervan overtuigd dat er in de 21e eeuw een nieuwe economie zal komen, de klimaateconomie.”