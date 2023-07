Prins Albert moedigt wielrenners aan in Tour de France

Voor de wielrenners die meedoen aan de Tour de France is er woensdag hoog bezoek. Prins Albert van Monaco is van de partij om ze aan te moedigen in de zeventiende rit van 166 kilometer naar Courchevel.

Om zich enigszins te beschermen tegen de zon had Albert een petje en zonnebril opgezet.

Albert liet zich in voorgaande jaren vaker zien bij de Franse wielerronde. In maart was hij bovendien bij de presentatie van het parcours van volgend jaar. De Tour eindigt in 2024 met een individuele tijdrit tussen Monaco en Nice.