Vader Charlène maakt zich geen zorgen over gezondheid dochter

Mike Wittstock, de vader van prinses Charlène van Monaco, verwacht dat zijn dochter snel opknapt. De vrouw van prins Albert rust momenteel uit in een kliniek maar komt daar steker uit, zegt hij in gesprek met het Zuid-Afrikaanse blad You. Charlène verblijft al enige tijd in de kliniek om aan te sterken na haar keel-, neus- en oorinfectie die ze eerder dit jaar had.

“Mijn dochter zwom vroeger 20 kilometer per dag”, zegt Wittstock, verwijzend naar het zwemverleden van Charlène, die onder meer uitkwam op de Olympische Spelen van 2000. “Ik weet hoeveel ze trainde en ik weet dat ze heel sterk is, dus ze komt hier doorheen, en ze komt er sterker uit.”

Wittstock zegt de afgelopen maanden veel contact met haar te hebben gehad. Vanwege corona en uit vrees besmet te raken kon hij haar echter niet bezoeken. “Op onze leeftijd moet je erg voorzichtig zijn”, legt hij uit. “Daarnaast wilde ik ook Charlène niet besmetten, want ze heeft zoveel medische ingrepen moeten ondergaan en ze was erg kwetsbaar.”