Musical over leven prinses Beatrix op komst

Productiehuis MediaDome werkt aan een musical over het leven van prinses Beatrix. Voor het stuk wordt een nieuw theater gebouwd in een bestaande hal in het Brabantse Best, is dinsdag bekendgemaakt.

“We lopen al jaren met dit unieke idee rond”, zeggen producenten Alex Mensen en Okke Verberk. “Anderhalf jaar geleden zijn we gestart met het zoeken naar een geschikte locatie waar we de musical groots en spectaculair op kunnen zetten, en deze hebben we gevonden.”

Beatrix de Musical gaat over alle aangrijpende gebeurtenissen in het leven van de voormalige koningin en situaties binnen de muren van het paleis. Het stuk moet in het najaar van 2026 in première gaan.