‘Nagelbijtende’ prins William trots op Engelse voetballers

Prins William is trots op de winst van de Engelse voetballers tegen Zwitserland op het EK voetbal in Duitsland. “Nagelbijten tot het einde. Goed gedaan Engeland!”, schreef William na afloop van de wedstrijd op sociale media. “Halve finales, hier komen we! We geloven erin”.

De Engelsen waren na het nemen van strafschoppen te sterk. Na 120 minuten spelen stond het 1-1. Een misser van Manuel Akanji in de penaltyreeks brak de Zwitsers op.

In de halve finale is Nederland de tegenstander. Oranje won zaterdagavond met 2-1 van Turkije.