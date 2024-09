Nationaal gedenkteken koningin Elizabeth komt in St. James’s Park

Het Britse nationale gedenkteken voor koningin Elizabeth komt in het St. James’s Park in Londen. Dat heeft de Britse regering zaterdag bekendgemaakt. Het is zondag precies twee jaar na de dood van de koningin.

De plek ligt dicht bij Buckingham Palace en is gekozen om de “historische betekenis” en persoonlijke band met de koningin. Ook de nabijheid tot de ceremoniële route van The Mall heeft een rol gespeeld. De gedenktekens voor Elizabeths ouders staan ook dicht bij de voorgenomen locatie. Volgens de Britse premier Keir Starmer biedt het gedenkteken “een plaats om de overleden koningin te eren en in verbinding te komen met de gedeelde geschiedenis die we samen koesteren.”

Het is nog niet bekend hoe het monument er precies uit komt te zien. Het uiteindelijke ontwerp wordt volgens de planning onthuld in 2026, het jaar dat Elizabeth honderd jaar oud zou zijn geworden.

Elizabeth overleed op 8 september 2022 op 96-jarige leeftijd. Ze was met ruim zeventig jaar op de troon de langstzittende Britse monarch in de geschiedenis. Volgens de BBC zijn er zondag geen officiële herdenkingen gepland.