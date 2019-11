Prinses Beatrix heeft vrijdagmiddag Johan Remkes gefeliciteerd met zijn nieuwe baan als waarnemend burgemeester van Den Haag. Ze deed dat bij aankomst bij het academiegebouw van het Vredespaleis, waar ze een deel van een symposium over kinderrechten bijwoonde. Remkes was daar samen met commissaris van de Koning Jaap Smit aanwezig ter begroeting van Beatrix.

Smit vond dat hij ook gefeliciteerd mocht worden. Het politiek roerige Den Haag is na het gedwongen vertrek van burgemeester Pauline Krikke met de ervaren Remkes voorlopig in goede handen. De ambtsketen was echter nog even wennen, verklapte Remkes aan de prinses. Die had hij in zijn vorige functies niet nodig gehad. Maar achter de geraniums zitten was ook niks, bekende hij. Een observatie waarmee de prinses zal hebben ingestemd.

Beatrix kende Johan Remkes (68) ook van zijn vorige werkzaamheden als staatssecretaris van Volkshuisvesting en minister van Binnenlandse Zaken, en vanaf 2010 als ‘haar’ commissaris van de Koningin in Noord-Holland.