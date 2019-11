De laatste voorstelling van ballerina Igone de Jongh bij Het Nationale Ballet is niet zonder koninklijke aandacht voorbijgegaan. Prinses Beatrix reisde af naar het Nationale Opera en Ballet in Amsterdam om bij de opvoering te zijn.

De 39-jarige Igone maakte eind augustus bekend dat ze na 24 jaar afscheid neemt van Het Nationale Ballet. Ze werkte zich in die jaren op van de laagste rang als aspirant tot de hoogste van eerste soliste. Ze heeft vrijwel alle hoofdrollen in het klassieke repertoire op haar naam staan.

Haar laatste voorstelling is in de rol van Julia in het stuk Romeo en Julia van choreograaf Rudi van Dantzig uit 1967.