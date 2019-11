Ouders moeten praten met hun kinderen. Anders lopen die kinderen al op jonge leeftijd een taalachterstand op die schadelijk is voor hun verdere leven. Dat zei prinses Laurentien dinsdag in Parijs, waar ze het woord voerde tijdens een conferentie van de OESO over het versterken van de weerbaarheid van kwetsbare kinderen.

Laurentien hield haar gehoor voor dat taalontwikkeling in feite een blinde vlek is wanneer wordt gepraat over het weerbaar maken van jonge kinderen. “Niet alleen kwetsbare kinderen, maar álle kinderen”, aldus de prinses. “Taal wordt als een vanzelfsprekendheid gezien, waardoor het in feite wordt vergeten.”

Nergens wordt structureel aandacht besteed aan taalontwikkeling, terwijl dat zo belangrijk is voor een kind, betoogde Laurentien. Maar daarvoor is het nodig dat ouders hun mond opendoen en met de kinderen praten en niet alleen maar op hun tablets en telefoons zitten te turen. “Tegenwoordig praten ouders veel te weinig”, wist ze uit verschillende onderzoeken, waardoor kinderen – van baby tot aan het naar school gaan – geen taalschat ontwikkelen.

Laurentien pleitte er dan ook voor om taalontwikkeling mee te nemen in het OESO-rapport waarin wordt gesproken om de kansen voor kwestbare kinderen te verbeteren. De prinses nam dat rapport in ontvangst samen met Nobelvredesprijs-winnaar en activist voor kinderrechten Kailash Satyarthi en OESO-secretaris-generaal Angel Gurría.