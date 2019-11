Prinses Mabel had zaterdag moeite voor haar dochters in Londen een oppas te vinden. De prinses had daarvoor haar moeder Flos op het oog, maar die liet al in een vroeg stadium weten dat ze andere bezigheden had.

Mabel wilde zaterdag in Amersfoort aanwezig zijn bij een bijeenkomst van het Nationaal Comité 4 en 5 mei voor de lokale afdelingen. Daar las ze de tekst voor die ze op verzoek van het comité had geschreven als leidraad voor het jaarthema 75 jaar Vrijheid.

Wat Mabel pas later ontdekte, was dat haar moeder als lid van het Hilversumse comité dat 4 en 5 mei voorbereidt, zich ook had aangemeld voor de bijeenkomst in Amersfoort. Zonder te weten dat Mabel er zou spreken. Dat was namelijk vooraf niet aangekondigd.

Moeder en dochter zaten uiteindelijk samen met comitévoorzitter Gerdi Verbeet op de voorste rij bij het ochtendprogramma.