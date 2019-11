Koningin Máxima is ook in het nieuwe seizoen van het televisieprogramma Lang Leve de Muziek Show van NPO Zapp (NPO 3) te zien. Ze ontvangt opnieuw een aantal muzikale kinderen die komen praten over het instrument dat ze bespelen. Voor het eerst gebeurt dat in Paleis Huis ten Bosch, waar het koningspaar sinds kort woont.

Het hof plaatste vrijdag al een fragment van een van de bezoekjes op sociale media. De tienjarige Marijn laat hierin zijn elektrische drumstel zien, die Máxima “een enorme machine” noemt. Marijn vertelt vervolgens dat zijn ouders een elektrisch drumstel voor hem kochten omdat de buren gek werden van het “gebonk” van de eerdere trommels.

Marijn geeft Máxima vervolgens een demonstratie, die uiteraard alleen per koptelefoon te horen is. “Ik vond het zo bijzonder. Dit vergeet ik nooit, maar dan ook nooit meer. Deze koptelefoon gaat never nooit meer weg”, reageert hij.

Het hele fragment is zaterdag te zien in de eerste uitzending van een nieuw seizoen Lang Leve de Muziek Show. In het programma gaan schoolklassen de strijd aan voor een plekje in de grootste schoolband van Nederland. De wedstrijd wordt jaarlijks afgesloten met Het Kerst Muziekgala.

Máxima is erevoorzitter van het Platform Ambassadeurs Muziekonderwijs. In die rol zet ze zich ook in voor de stichting Meer Muziek in de Klas.