Prinses Anita viert zondag haar vijftigste verjaardag. Prinses Anita is de echtgenote van prins Pieter-Christiaan, met wie ze twee kinderen heeft: Emma (12) en Pieter (10).

Prinses Anita werd op 27 oktober 1969 in Neuchâtel (Zwitserland) geboren. Ze bezocht het United World College of South East Asia in Singapore en behaalde het Internationaal Baccalaureaat aan het Rijnlands Lyceum te Oegstgeest. Zij is in 1996 afgestudeerd in de richting communicatiewetenschap aan de Universiteit van Amsterdam.

Anita werkt als zelfstandig ondernemer. Eerder werkte ze bij Bloomberg in Amsterdam en Londen. Bij het grote publiek is ze vooral bekend van haar optredens op Koningsdag. Ze trad op 25 augustus 2005 in het huwelijk met prins Pieter-Christiaan, de derde zoon van prinses Margriet en Pieter van Vollenhoven. Het gezin woont in Wassenaar.

Prinses Anita is niet het enige lid van de koninklijke familie die dit jaar haar vijftigste verjaardag viert. Prins Constantijn ging haar op 11 oktober voor. Haar zwager prins Bernhard ziet op 25 december Abraham.