Prinses Mabel stijgt in Quote 500

Prinses Mabel is dit jaar opnieuw vertegenwoordigd in de Quote 500, de lijst van Nederlandse rijken. De weduwe van de in 2013 overleden prins Friso zag haar vermogen volgens zakenblad Quote met 50 miljoen euro toenemen.

Met een totaal geschat vermogen van 290 miljoen euro bezet prinses Mabel nu de 140e plaats, negen plaatsen hoger dan vorig jaar toen ze haar debuut maakte in de Quote 500. De prinses profiteerde toen optimaal van de beursgang van betaalbedrijf Adyen. Mabel behoorde tot een van de eerste investeerders in het fintechbedrijf en verkocht een deel van haar aandelen voor 43 miljoen.

De familie Van Oranje-Nassau staat weer in de lijst van rijkste families, dit jaar op plaats twaalf met een vermogen van 1 miljard euro.